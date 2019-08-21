Власти Калифорнии потребовали снести спроектированные Канье дома

Недавно стало известно, что Канье Уэст развернул масштабное строительство на своем 300-акровом участке в Калабасасе. Согласно его интервью журналу Forbes, необычный жилой комплекс вдохновлен детским домом Люка Скайуокера и предназначен для малоимущих слоев населения. По словам Канье, с помощью зданий нового типа он планирует разрушить социальные барьеры между богатыми, бедными и средним классом. Однако с реализацией этой идеи возникли большие проблемы.

TMZ пишет, что работы на участке мистера Уэста велись не только в будни, но и в выходные, что запрещено законом. Соседи долго терпели шум и в конце концов сообщили о нарушении в полицию. Правоохранители потребовали немедленно прекратить стройку, и работы были свернуты.

Один из четырех домов, построенных по проекту Ye, уже снесен, остальные планируется демонтировать до 15 сентября. По данным TMZ, местные власти предложили Канье либо получить официальное разрешение на строительство, либо отказаться от этой идеи. Судя по всему, Уэст выбрал второй вариант.