Kanye West продолжает работу над «Yandhi» (если кто-то переживал)

Кто-нибудь еще помнит про альбом Канье «Yandhi», который должен был выйти в прошлом году с фитами 6ix9ine и XXXTentacion? Есть все основания полагать, что ждать его осталось не так долго. Несмотря на то, что мистер Уэст упорно хранит молчание, его звукорежиссер Kevin Celik рассказал, что работа над релизом не прекращалась, а в числе его гостей — Nicki Minaj и Ty Dolla $ign. «Одна из песен с этой пластинки называется «New Body» с Ники на фите, она посвящена борьбе за права женщин», — заявил он, добавив, что на этот трек Канье вдохновила Ким.

Также Celik заявил, что очень доволен переносом альбома — так у него появился шанс не торопиться и как следует выполнить свою часть работы. Звукорежиссер добавил, что «Yandhi» снова «перевернет игру», как это однажды случилось с «Yeezus». Тем не менее, точную дату релиза он так и не назвал.