«The College Dropout», «Late Registration» и «Graduation»: как трилогия Канье изменила индустрию

Пока весь мир замер в ожидании «Yandhi», вспоминаем первые шаги Канье Уэста в сольном творчестве: соул-биты в «The College Dropout», оркестры в «Late Registration» и электронику в «Graduation».

Текст: Давид Чебанов

«The College Dropout»

Особенности: ускоренные соул-сэмплы, куча скитов и несуразные строчки, хоронящие гангста-рэп

О чем говорит Канье: о том, как ушел из колледжа, попал в аварию и сел записывать альбом

В эру рэпа про криминал Канье расхаживал в розовом поло и демонстрировал всем, что умеет читать про жизнь модника и свободолюбивого творца. Он никак не вписывался в популярный образ бандита, и руководители лейблов приходили к нему исключительно за битами. Уэст пытался показать новые демки и зачитывал фристайлы на студийных сессиях, но всем были интересны только его прогрессивные инструменталы на основе ускоренных соул-записей (то, к чему A Tribe Called Quest стремились еще в 90-х).

Пока продюсерская карьера Йе шла в гору, все отвергали Уэста-рэпера. В конце 90-х Канье безуспешно пробовал создать коллектив Go-Getters, который в итоге развалился без официального дебютника. С тех пор он решил не выпускать треки и начал собирать лучшие биты для собственного альбома.

23 октября 2002 года произошел переломный момент — Уэст уснул в машине, пока ехал со студии в Лос-Анджелесе. Результат — авария и травма челюсти, ставшая благословением на хип-хоп. В первые дни реабилитации Йе написал культовый трек «Through The Wire», рассказывавший о последствиях автокатастрофы, и сел за альбом. Запись проходила в «W Hotel», где до этого работал 2pac и другие резиденты Death Row.

В итоге «College Dropout» способствовал закату гангста-рэпа. Канье доказал, что, используя смешные строчки, нелепые скиты и неаутентичный образ, можно показать другую сторону хип-хопа.

«Late Registration»

Особенности: целый оркестр и использование классических элементов в хип-хопе

О чем говорит Канье: о маме, бабушке, KFC и падких на деньги женщинах

2 статуэтки Грэмми, «Лучший альбом года» по версии Rolling Stone, 2 место в чарте Billboard, 440 тысяч продаж в первую неделю и полноценный тур — после неожиданного успеха «The College Dropout» карьера Канье пошла вверх. Но чем выше планка, тем сложнее превзойти себя. Поэтому создание «Late Registration» было масштабнее некуда: вместо вложений в очередную сумку или красивые апартаменты Канье потратил 2 миллиона долларов на запись релиза, взяв недостающие 600 тысяч в долг.

Если «Dropout» был гимном беззаботности, то на «Late Registration» мы встретили повзрослевшего Канье: вдумчивого, осознанного и гордого своим успехом. Он все еще рассказывает смешные истории («Gold Digger», сэмплирующий Рэя Чарльза), но не забывает о серьезном сторителлинге («Drive Slow», «Roses»).

Однако забавные скиты и бойкие строчки по-прежнему не заглушают общую тоску. В создании пластинки участвовал композитор Джон Брайон — с его помощью Уэст добавил в альбом меланхоличное оркестровое звучание.

«Graduation»

Особенности: мультижанровые похождения Канье, заложившие основы современного саунда

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Отправившись в тур с U2, Канье вдохновился на создание одной из лучших пластинок в своей жизни. Уэст решил сделать музыку в «концертной атмосфере» и отошел от классических инструментов. Многие оценивают «Gradution» как попытку Канье освоиться в мире электроники, но упускают из внимания то, что релиз наполнен и другими жанрами: регги, дэнсхоллом, старым добрым соулом и классическим хип-хопом со скретчами.

«College Dropout» был посвящен критике устоев образовательной системы, пафос «Late Registration» обозначил бескомпромиссное вторжение в школу хип-хопа, а завершающий трилогию альбом стал «выпускной вечеринкой» Канье — диссертацией, подводящей итог кропотливой работы.

Заменив скучные духовые на яркие синтезаторы, Йе рассказывает о новой красочной жизни, которая началась у него после переезда из Чикаго в Лос-Анджелес. Но порой он мысленно возвращается в те годы, когда еще не был известен — эта тема становится лейтмотивом ностальгического «Homecoming».

«Stronger» с сэмплом Daft Punk и «Good Life» с автотюновым хуком — первые предпосылки сближения хип-хопа с электронным звучанием, которое получило широкое распространение в последующие годы.