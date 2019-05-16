Kanye West может стать автором эпизода «Рика и Морти»

Авторы «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд предложили Канье Уэсту создать собственный эпизод сериала. «Мы обожаем Канье. Ye наша родственная душа, гений, провидец. Если бы все его идеи поддерживали, он был бы долбаным Илоном Маском версии 2.0», — заявил Ройланд на презентации WarnerMedia. Он отметил, что они планируют выпустить 70 серий, одну из которых может срежиссировать Канье.

Канье давно является большим поклонником сериала. В мае прошлого года в ответ на новость об анонсе четвертого сезона он написал в твиттере: «Это офигенные новости, мое любимое шоу. Я смотрел каждый эпизод как минимум по 5 раз».

Пока неизвестно, найдет ли Ye время для «Рика и Морти» — он уже согласился на участие в сериале «Ominverse» на канале Showtime, в котором Джейден Смит сыграет молодого Канье.