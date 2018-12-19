Kanye заступился за людей с психическими расстройствами

Канье Уэст снова вернулся в Твиттер, чтобы осветить очередную проблему — на этот раз он говорил о людях с психическими расстройствами, чьё мнение зачастую игнорируется обществом. «Не слушайте его, он сумасшедший», — так Ye описал типичную реакцию на выказывание человека, не скрывающего свои ментальные проблемы. При этом свою миссию Канье видит в том, чтобы представлять интересы таких людей: «Никто не хочет закончить в клинике для душевнобольных, где ему диагностируют психическое расстройство. Но бог выбрал меня, чтобы я прошёл через это на глазах у всех, и это прекрасно». При этом мистер Уэст оптимистично настроен относительно будущего людей с психическими расстройствами. «Парадигма меняется», — отметил он, сравнив нынешнее положение с гомофобией, которая царила в хип-хопе в конце 1990-х — начале 2000-х, а потом изжила себя.

Однако самым удивительным было то, что Канье снова написал про Дрейка и Трэвиса, но на этот раз он признался им в любви. «Дрейк и Трэвис любят Ye больше, чем кто-либо другой, и я тоже люблю этих парней», — гласит пост рэпера. Напоминаем, несколько дней назад Дриззи усилил охрану своего дома после твиттер-атаки Канье.