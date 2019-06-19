Kanye West диссит Nike на демо-версии «What Would Meek Do?»

25 мая 2018 года релиз «Daytona» от Pusha T ознаменовал марафон 7-трековых альбомов с битами Канье. Спустя год после выхода пластинки в сеть утекла первоначальная версия трека «What Would Meek Do», на которой присутствуют замененные строчки Уэста.

В начале Канье задевает J. Cole и вспоминает песню «False Prophets», на которой тот уличил Ye в эгоизме: «Вы слышали Коула на треке? Он пытался быть хейтером».

Далее он бьет по Nike, обвиняя компанию в использовании Трэвиса Скотта и Don C в рекламных целях: «Я вижу, как Nike обдумывали это: ‘Братан, нам конец, какой план? Может, наймем лучших друзей Канье, подпишем Трэвиса и Don С?’». Уэст оказался недоволен тем, что главный конкурент Adidas решил заключить контракты с участниками его команды.

На десерт оставили Дрейка: «Дриззи носит мои кроссовки, а Nike — только для промо». Это не единственный удар по компании и исполнителю, на «The Life Of Pablo» в 2016 Yeezy читал: «Если бы у Nike не было Дрейка, то у них бы не было ничего».