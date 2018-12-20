Kanye West больше не носит кепку «Make America Great Again»

Pusha-T дал интервью The Daily Show, где рассказал, что Канье отказался от своей знаменитой кепки «Make America Great Again», которая принесла ему столько проблем. Pusha также заявил, что не решался заговорить с Ye о политике, пока они работали над альбомом «Daytona»: «Моя жизнь фактически находилась в его руках, как я мог сказать ему, что меня что-то раздражает».

После визита в Белый дом Канье написал в твиттере, что намерен дистанцироваться от политики и сконцентрироваться на творчестве. Вслед за этим давний коллаборатор Уэста Talib Kweli выложил сниппет незаконченной совместки с Ye — трек критиковал Трампа и его расистскую политику. Он был записан в январе, до резонансного заявления Канье про осознанное рабство и его первого публичного публичного появления в кепке «Make America Great Again».