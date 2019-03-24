Канье Уэст провел благотворительную распродажу кроссовок

Канье Уэст и Adidas организовали благотворительную акцию Yeezy Lemonade Stands в 8 городах США, в рамках которой местные жители продавали ещё не вышедшие YEEZY Boost 700 V2 «Geode» по 300 долларов за пару. При этом мистер Уэст и его семья лично присутствовали на точке в Калабасасе.

Все собранные средства будут направлены Национальному альянсу психических заболеваний — правозащитной группе, которая представляет людей, страдающих от психических расстройств. По словам Ким Кардашьян, акция направлена не только на благотворительность, но и на объединение семей по всей стане.

Тем временем, пока фанаты ждут выхода альбома «Yandhi», Ye проводит еженедельные воскресные службы вместе с госпел-хором. Все, что пока известно об альбоме: он затронет тему феминизма и включит трек «New Body» при участии Ники Минаж и Ty Dolla $ign.