В сеть слили сингл с нового альбома Kanye

Альбом Канье «Yandhi» должен был выйти еще в прошлом году, но этого не произошло по нескольким причинам: сначала Ye отправился в Африку поближе к корням, а потом решил не насиловать внутреннего гения и не торопить события. Тем не менее, по словам одного из звукорежиссеров, работа над альбомом по-прежнему ведется.

Вчера в сеть слили один из треков с предстоящей пластинки — «Law of Attraction» (он был опубликован с неправильным названием «Chakras»), записанный группой продюсеров под руководством Тимбалэнда. В связи с этим инцидентом представитель коллектива, Angel Lopez, выпустил официальное обращение о вреде сливов, парализующих работу музыкальной индустрии (ранее в сеть утекли еще несколько треков с «Yandi» — «Bye Bye Baby», «The Storm» и «Alien / Space X»).