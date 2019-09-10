Kanye West и Kid Cudi выпустят сиквел альбома «Kids See Ghosts»

Прошлым летом Kid Cudi и Kanye West выпустили совместный альбом «Kids See Ghosts», обложку к которому нарисовал японский художник Такаси Мураками. В недавнем интервью Complex Cudi рассказал, что они с Ye планируют записать новый совместный релиз. «Канье уже говорил мне, что хочет начать работу над второй пластинкой. Это немного странно, потому что я и в первый раз не был уверен, что он серьезно относится к коллаборации со мной. Он уже упоминал совместный релиз, но я думал, что это просто сиюминутный порыв. Но Канье продолжал разрабатывать идею, приглашал меня отслушивать музыку и писать биты. Тогда я понял, что он настроен серьезно».

В июле Kid Cudi анонсировал сольный альбом «Entergalatic», который станет саундтреком нового анимационного сериала на Netflix и выйдет в 2020 году. Cudi выступит в роли сценариста, исполнительного продюсера, а также озвучит одного из главных персонажей.