5 фактов из интервью Канье Уэста пастору Джоэлу Остину

После того, как Канье Уэст выпустил религиозный альбом «Jesus Is King», известный телевизионный пастор Джоэл Остин пригласил его выступить на службе в Лейквудской протестантской церкви. Накануне выступления Йе поговорил с Остином о новом этапе в своей карьере, благотворительности и победе над дьяволом.

Текст: Николай Неверов

С момента организации первой воскресной службы в январе 2019 года Канье проникся идеей церковного просветления и старался нести её в массы. Все это время рэпер колесил по стране вместе со своим хором Sunday Service. Не так давно Уэст выступил для заключенных тюрьмы Harry County в Хьюстоне, штате Техас.

Последний релиз Канье «Jesus Is King», в котором артист полностью погружается в госпел-звучание, привлек внимание известного пастора Джоэла Остина, который решил пригласить рэпера на службу в свою церковь.

«Канье и Джоэл — хорошие друзья. Уэст давно хотел заглянуть к нам на службу. И в эти выходные это случилось», — рассказал представитель Лейквудской церкви порталу Houston Chronicle.

Перед началом выступления Канье поговорил с Остином о своем пути к духовному очищению и роли Бога в его жизни. «В самые тяжелые моменты Бог был рядом, он посылал мне всевозможные знаки, вел меня за собой. Я помню, как после нервного срыва сидел в Калифорнийском университете и рисовал церковь. У меня возникло желание построить церковь прямо в центре Калабаса. Каждый день я встаю, рисую линию на песке и говорю: “Я здесь, чтобы служить Богу, и ни одно оружие, направленное на меня, не принесет мне вреда”».

«The Life of Pablo» задумывался как госпел-альбом

В «The Life of Pablo» вошло несколько треков, вдохновленных эстетикой госпела, но Уэст не был доволен результатом. Тогда Канье не понимал, как работать с этим жанром: «верующие люди настолько презирались обществом, что не могли чему-то учить суперзвезду». Далее Канье пояснил, что единственный суперстар для него — это Иисус.

Отец Канье занимается строительством водоочистной станции в Доминиканской Республике

Кажется, вся семья Канье прониклась идеей христианской добродетели. Как сообщает источник, близкий к чете Уэст-Кардашьян, Йе и Ким уже давно занимаются благотворительностью. Особое внимание они уделяют защите прав менее привилегированных слоев общества. В последнее время Уэст читает религиозные проповеди, а Ким защищает права американских заключенных и активно выступает за тюремную реформу. При этом отец Канье последовал примеру сына и его супруги. Рассказывая о семейных отношениях и стремлении брать пример со своих родителей, Уэст упомянул, что его отец строит водоочистные сооружения в Доминиканской Республике.

Канье считает «Closed on Sunday» самой сложной песней во всей его дискографии

Развивая идею того, что во имя семьи он должен становиться лучшей версией себя, Канье назвал «Closed on Sunday» самым сложным треком в своей карьере. Он даже сравнил его с музыкой легендарного рэп-гэнга N.W.A.: «Труднее всего было работать над “Closed on Sunday”. Своей сложностью он напоминает некоторые композиции N.W.A, в нем я хотел поговорить о защите детей от пагубного воздействия СМИ».

Уэст уверен, что помог богу одержать верх над дьяволом

Несмотря на то, что Канье проникся христианскими идеалами, скромность по-прежнему не его конек. По его мнению, многие люди ошибочно думают, что дьявол и бог обладают одинаковой силой. Это не так, потому что на сторону последнего встал Канье. «Дьявол одурманил всех талантливых продюсеров, музыкантов, дизайнеров и даже бизнесменов, — признается Уэст, — Но Иисус все равно одержал победу, потому что на его сторону встал величайший сын божий, лучший музыкант, которого он когда-либо создавал».

Канье выступил в защиту Джоэла Остина

Канье заявил, что восхищается Джоэлом Остином, а точнее, его преданностью своему делу. Дело в том, что пастор неоднократно подвергался критике за то, что якобы превратил церковь Лейквуд в бизнес-проект. Последние события только усугубили его положение: он отказался оказать помощь жертвам урагана Харви. Канье поспешил поддержать своего единомышленника: «Многие верующие люди критикуют Джоэла. Но, когда этот парень выходит в эфир на радио, он показывает бога таким, какой он есть на самом деле».

После выступления Уэста и его хора, Джоэл поддержал Канье в ответ: «Да, мы выросли в разных семьях. У нас разное мировоззрение, но мы все братья и сестры. Он (Канье) всего за минуту рассказал людям намного больше, чем я, распинавшийся перед прихожанами целых полчаса».