Ким Кардашьян опубликовала треклист нового релиза Канье

В твиттере Ким Кардашьян появился пост с треклистом и датой релиза нового альбома Канье. Он называется не «Yandhi», как было анонсировано ранее, а «Jesus is King» (при этом блокнот с треклистом лежит рядом с Библией). Предполагаемая дата выхода новой пластинки — 27 сентября.

В списке песен есть трек «Water», который Канье ранее презентовал на «Коачелле» вместе с Ty Dolla Sign.

«Yandhi» был анонсирован в сентябре 2018 и должен был выйти в конце ноября того же года. После этого дата релиза многократно переносилась. В начале 2019 один из продюсеров Канье Ronny J рассказал, что работа над альбомом по-прежнему ведётся.