Kanye West и Dr. Dre анонсировали «Jesus Is King Part II»

С тех пор, как Канье выпустил госпел-альбом «Jesus Is King» (нашу рецензию на него читайте здесь), прошло меньше месяца, но он уже вовсю работает над продолжением релиза в компании Dr. Dre. «“Jesus Is King Part II” от Ye и Dre — скоро», — написал Уэст в твиттере, приложив фото из студии.
«Jesus Is King» стал девятым альбомом Канье, возглавившим чарт Billboard 200: он разошелся в количестве 264 тысячи проданных копий за первую неделю. Кроме сиквела октябрьского альбома, Ye собирается выпустить рождественский лонгплей «Jesus Is Born».
Ye and Dre Jesus is King Part II coming soon. pic.twitter.com/wTKFgXQQXQ
— ye (@kanyewest) 18 ноября 2019 г.