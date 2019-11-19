Kanye West и Dr. Dre анонсировали «Jesus Is King Part II»

С тех пор, как Канье выпустил госпел-альбом «Jesus Is King» (нашу рецензию на него читайте здесь), прошло меньше месяца, но он уже вовсю работает над продолжением релиза в компании Dr. Dre. «“Jesus Is King Part II” от Ye и Dre — скоро», — написал Уэст в твиттере, приложив фото из студии.

«Jesus Is King» стал девятым альбомом Канье, возглавившим чарт Billboard 200: он разошелся в количестве 264 тысячи проданных копий за первую неделю. Кроме сиквела октябрьского альбома, Ye собирается выпустить рождественский лонгплей «Jesus Is Born».