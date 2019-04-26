На eBay продают траву с выступления Kanye West на Coachella

В прошлые выходные Канье Уэст провел двухчасовую пасхальную службу на Coachella, в которой приняли участие Chance The Rapper, 070 Shake, Ty Dolla $ign, Teyanna Taylor и другие. Перформанс оказался таким эффектным, что фанаты Канье теперь скупают не только его официальный мерч, но и траву с холма, на котором проходила служба — соответствующее объявление размещено на eBay. Согласно ему, все желающие могут приобрести пакет со «святой травой» по стоимости от 65 до 100 долларов. Продавец утверждает, что «эту траву в пасхальное воскресенье благословил сам бог — Канье Уэст».

Отрывки из выступления Ye на Coachella можно посмотреть здесь. За время шоу Канье исполнил около 20 своих песен, в том числе новую «Water», а также трогательно расплакался после проповеди от DMX.