Канье спроектировал дома для малоимущих

Канье Уэст развернул масштабное строительство на своем 300-акровом участке в Калабасасе, штате Калифорния. Работы ведутся по собственному проекту Ye. Согласно журналу Forbes, концептуальный жилой комплекс вдохновлен детским домом Люка Скайуокера и предназначен для малоимущих слоев населения.

TMZ, ссылаясь на близкие к Канье источники, пишет, что строительство находится на ранней стадии, но впоследствии дома будут «динамичными» (пока не совсем понятно, о чем именно идет речь). С помощью зданий нового типа Ye планирует разрушить социальные барьеры между богатыми, бедными и средним классом.

Для иллюстрации TMZ опубликовал первые фотографии построек на участке Канье, а также фото его дома в Калабасасе, где живет семья Кардашьян-Уэст.