Kanye творит добро в Уганде

Пару недель назад Канье отправился в Уганду «прикоснуться к корням» и, похоже, уже забыл о своих изначальных планах (закончить альбом «Yandhi»). Раздав местным детям кроссовки Yeezy в рамках благотворительного ивента (и не обделив при этом президента), Ye и Ким задались новой целью — построить детский дом. По информации издания Blast, звездная пара приехала в один из приютов и была крайне растрогана встречей: дети спели им песню и провели экскурсию по дому. Тёплый приём настолько впечатлил Канье, что рэпер пообещал представителям местной правозащитной организации построить новое здание для сирот.

Планы Канье в Уганде не исчерпываются строительсвом приюта. Во время его недавней встречи с президентом страны Йовери Мусевени Уэст рассказал, что собирается преобразовать местные зоопарки, пригласить в Африку известного предпринимателя Джозефа Айнхорна и записать фит с Уиллом Смитом.