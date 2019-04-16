Пасхальная служба Канье Уэста на Coachella будет транслироваться на YouTube

В этом году Канье Уэст запустил проект «Воскресная служба», в рамках которого он проводит закрытые концерты с госпел-хором. Этот формат было решено использовать на Coachella — он стал компромиссным вариантом для Канье, который наотрез отказывался выступать на фестивале на общих основаниях. В воскресенье, 21 апреля, Ye проведет Пасхальную службу, которая, по информации Pitchfork, будет транслироваться на YouTube.

Ранее Канье заявил, что не будет выступать на главной сцене Coachella из-за разногласий с организаторами фестиваля. Мистер Уэст попросил построить для него гигантский купол, а также обеспечить его летающей сценой и видеоэффектами, однако организаторы не согласились на эти условия.