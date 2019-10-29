Канье Уэст уберет из старых треков упоминания секса и наркотиков

В пятницу Канье Уэст выпустил девятый студийный альбом «Jesus is King», полностью посвященный религиозной тематике. При этом он настолько проникся эстетикой госпела, что решил больше не исполнять оригинальные версии старых треков во время живых шоу.

В интервью для Beats 1 Йе рассказал Зейну Лоу, что в скором времени начнет редактировать тексты своих старых треков. По словам артиста, он планируют убрать из них все упоминания о сексе, наркотиках и других вещах, противоречащих христианским канонам. «Я не уверен, что полностью выброшу эти песни из своего треклиста. Скорее всего, мы оставим бит, но текст придется изменить», — пояснил Канье.

Несколькими неделями ранее Уэст рассказал своему пастору Адаму Тайсону о желании уйти из рэпа, назвав его «музыкой дьявола» — об этом священник сообщил Apologia Studios.