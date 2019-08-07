Лучше один раз увидеть: главные клипы июля

От Sqwoz Bab до Travis Scott — лучшие музыкальные видео прошлого месяца в российском и зарубежном сегменте

Текст: Николай Неверов

Эстетика российского лета и обратная сторона фейма

Gone Fludd — Сахарный Человек

Режиссер: Александр Самбур

Дата выхода: 3 июля

Просмотров: 2.8 миллиона

Российский рэп-клипмейкинг входит в новую эпоху с миллионными бюджетами, симфонией спецэффектов и премьерными предпоказами, а сами видео все больше напоминают короткометражные фильмы. «Сахарный человек» — яркое тому подтверждение. Работа А. Самбура, который ранее сотрудничал с Thrill Pill («Фотографии») и Souloud («Самолеты»), придает целостность аллегории, которую вложил в текст Фладда: «Сладости могут забрать твои зубы, но всерьез хотят забрать лишь душу».

Oxxxymiron — Кем ты стал?

Youtube-канал: Феникс Анимация

Дата выхода: 4 июля

Просмотров: 540 тысяч

В начала июля на канале «Феникс Анимация» вышел мульт-коллаб «Кем ты стал?», и масштаб проделанной работы не позволяет назвать клип «еще одним фан-видео». 100 художников, десятки, нет, сотни тысяч кадров в различной стилистике, бесчисленное количество референсов, ротоскопинг и рисованная мультипликация — все это проект петербургской студии. Как признался основатель «Феникса», трек с альбома «Горгород» — «динамичная композиция, которая отлично подошла для быстрой смены визуальных стилей и достаточно длинная и насыщенная, чтобы вместить гораздо больше художников». В общем, это идеальный подгон в преддверии новых дропов от Мирона Яновича.

Sqwoz Bab — Шашлычки

Режиссер: Галина Барабанова

Дата выхода: 10 июля

Просмотров: 124 тысячи

У нас было два мангала, несколько десятков шампуров и один браслетик Pandora из районного отделения полиции, или стартер-пак для летнего досуга. «Шашлычки» — это долгожданный сиквел видео «Грабим Пятерочку» (как известно, за любым преступлением следует неминуемое наказание). В арсенале Марата все такой же остросоциальный юмор, воспевающий порой чрезмерную находчивость и упрямство русского человека, и просто неиссякаемый источник харизмы. В эпизодической роли хранителя секретного пароля от домофона — солист группы Дети.

Мак Сима Мгла — Мираж

Режиссер: Агнесса Бакус, Максим Семушин

Дата выхода: 10 июля

Просмотров: 13 тысяч

Творчество Мак Сима Мгла всегда отдает артхаусными нотками, неважно, идет ли речь о его музыке или о видео-работах. Визуал для трека «Мираж» с последнего ЕР переносит слушателя на малую родину музыканта, в поселок Семушино близ Кирово-Чепецка. Бензопила, маска и практически безлюдный поселок — реквизит для хоррора? Да, только речь идет об ужасе провинциальной повседневности.

Cream Soda — Никаких больше вечеринок

Режиссер: Александр Иринархов

Дата выхода: 12 июля

Просмотров: 2.4 миллиона

Постепенно в российском клипмейкинге складывается одно простое, но очень точное правило: добавь в свое видео «Чикен Карри», и оно станет в разы интереснее. Привлекает в работе ребят не качество съемки или продуманность сценария, а их тонкое чувство российской действительности. Клип «Никаких больше вечеринок» — это попытка соединить реалии провинции с мотивами славянской мифологии. Какие секреты может хранить крохотный рыбацкий домик у озера? Кто его знает…

Gruppa Skryptonite — 3×3 (feat. 104, T-Fest)

Режиссер: Таня Муиньо.

Дата выхода: 30 июля

Просмотров: 1 миллион

В июле Скриптонит продолжил радовать фанатов, и при желании его работам можно было посвятить отдельный раздел в этой подборке. Вторник, на часах 4:20, до начала новой регулярки NBA еще три месяца, на площадку не выйдешь — льет, как из ведра. Единственный выход — клип Gruppa Skryptonite на их джоинт с 104 и T-Fest «3х3». В объективе камеры: легендарная команда Smokers, неприлично большое количество «трехочковых» и чирлидерш. У вас есть ровно 24 секунды, чтобы атаковать кнопку «Play».

Неожиданные перевоплощения на западной сцене

Post Malone — Goodbyes ft. Young Thug

Режиссер: Коллин Тилли

Дата выхода: 5 июля

Просмотров: 40 миллионов

Попытка вдохнуть вторую жизнь в уже изрядно заезженный концепт — это всегда большой риск. Но в преддверии выхода нового альбома Пости не намерен размениваться на мелкие инфоповоды и снова удивляет своих слушателей. Клип «Goodbyes» — это шанс посмотреть через объектив Коллина Тилли на то, какими были бы зомби во вселенной Post Malone. Нет, это не кровожадные твари, а мертвецы, которыми движут вполне живые чувства. Мрачная, но при этом трогательная концовка — что-то среднее между «Тайной Коко» и развязкой драмы «Тепло наших тел». Ну и приятное дополнение в виде камео Young Thug точно не оставит никого равнодушным.

Supa Bwe — Rememory (feat. Chance the Rapper)

Режиссер: Тристан Заммит

Дата выхода: 10 июля

Просмотров: 457 тысяч

Просто еще один повод познакомиться с портфолио @Tristious. Несмотря на то, что за последние несколько лет Заммит выпустил просто огромное количество клипов (мы уже рассказывали о его коллабе с Pouya), Тристан выдерживает тонкую грань: он сохраняет свой узнаваемый стиль, но при этом его сложно упрекнуть в самоповторе. Клип «Rememory» — ода беззаботному лету с песнями у костра и бессонными ночами, проведенными за игровой приставкой. Эдакий «It feels like summer» для юных слушателей.

Ed Sheeran & Travis Scott — Antisocial

Режиссер: Дейв Майерс

Дата выхода: 12 июля

Просмотров: 27 миллионов

Еще до выхода «No.6 Collaborations Project» Ширан говорил, что на релизе будет много экспериментов, и, судя по всему, речь шла не только о музыке. Джойнт Эда и старины Трэвиса стал одним из главных видео-коллабов июля. Клип «Antisocial» — это краткая видео-хрестоматия по золотому фонду кино, где кадры из «Убить Билла» Квентина Тарантино сменяются отсылкой к «Эдварду Руки-Ножницы» и очень органично переплетаются с эпизодами, обращающими зрителя к эстетике Альберта Хичкока. И да, это тот самый случай, когда стоит слегка приглушить звук, чтобы полностью прочувствовать всю мощь этого кино-кроссовера.

YNW Melly — City Girls

Дата выхода: 17 июля

Просмотров: 4.7 миллиона

Melly прекрасно знает, насколько краток век фрэшмена и долог путь становления зрелого артиста, поэтому, даже находясь в местах не столь отдаленных, он не перестает работать над новым материалом. И порой изобретательность Джеймела просто впечатляет! В новом клипе тряпичное альтер-эго рэпера, прогуливаясь по улицам Broadway Park, наблюдает за такой разной и одновременно похожей жизнью девушек на окраине летнего Майами.

NF — Leave Me Alone

Режиссер: NF

Дата выхода: 26 июля

Просмотров: 8 миллионов

«Я стал вроде бы известным, хотя был никем», — читает Нейтан Фейерштейн в «Leave Me Alone». 2 года назад его альбом «Perception» дебютировал на первом месте в Billboard200, а сейчас NF пожинает первые плоды своей славы. Сложно сказать, какую идею вкладывал режиссер в свое видео. Остается только догадываться, зачем в клипе черные шарики и почему все люди одеты в белые робы (а теории разнятся от декодинга к декодингу). Сам Нейтан признается, что тележка — это «персональная клетка на колесиках», в которой он возит по миру свои проблемы, комплексы и переживания. Обратная сторона славы, не иначе.

Chris Brown — No Guidance ft. Drake

Режиссер: Крис Робинсон.

Дата выхода: 26 июля

Просмотров: 30 миллионов

Кажется, Дрейк решил в очередной раз примерить на себя образ американского Федука и окончательно захватить голливудские холмы нескончаемым потоком доброты и харизмы. Сеттинг предельно прост. Очередная вечеринка на одном из небоскребов Лос-Анджелеса, где ничего не предвещает беды. Но постойте, кажется, Дриззи опять что-то не поделил с Крисом… Перестрелку не откроешь — вокруг слишком много женщин и детей. Остается только одно — дэнс-батл. А если серьезно, то клип «No Guidance» — это отличная возможность насладиться двухминутным трэш-током Drake («ууууу, да вы только посмотрите, как же круто он отплясывает») и искрометной хореографией Chris Brown.