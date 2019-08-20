Juicy J объявил реюнион Three 6 Mafia

Культовая рэп-группа из Мемфиса Three 6 Mafia объединяется, чтобы поехать в тур — сообщил в инстаграме Juicy J. Вернее, речь идет о самом Juicy и его напарнике DJ Paul (изначально в группу входили шесть участников, двое из которых умерли). Вместе с усеченным составом Three 6 Mafia будут выступать DMX, Bone Thugs-N-Harmony, а также участники их лейбла Hypnotize Minds.

Juicy J и DJ Paul и раньше намекали на возможность реюниона, но долго ждали подходящего момента. В 2017 они рассказали, что отклонили предложение об объединении, которое могло принести коллективу полмиллиона долларов.

Последний альбом группы Three 6 Mafia «Last 2 Walk» вышел в 2008 году, после чего DJ Paul занимался продакшеном для таких артистов как Drake, Yelawolf и Giggs, а Juicy выпускал сольные релизы с фитами Megan Three Station, Ty Dolla $ign и Iggy Azalea.