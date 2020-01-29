Juice WRLD оставил две тысячи неизданных треков

TMZ со ссылкой на источники пишет, что Juice WRLD оставил после себя около двух тысяч треков. Сейчас команда артиста думает, что делать с неизданной музыкой. Скорее всего, в ближайшее время у Juice WRLD выйдет посмертный релиз.

Друзья и коллеги Джареда отмечают, что он постоянно работал над новой музыкой, в том числе, когда находился в туре. Ранее в этом месяце в сети появилось 26 песен Juice WRLD, но его команда оперативно среагировала на слив.

«Вы (фанаты Juice WRLD) были очень важны для него, и вы сохраняете память о нем, когда слушаете его музыку, смотрите клипы и посвящаете ему сториз», — говорится в официальном обращении семьи рэпера и лейбла Grade A Productions.

«Godzilla» — совместный трек Eminem и Juice WRLD, вышедший на недавнем альбоме Маршалла, на этой неделе дебютировал на третьей строчке чарта Billboard.