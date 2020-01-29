Сейчас в эфире

Juice WRLD оставил две тысячи неизданных треков

Juice WRLD оставил две тысячи неизданных треков

TMZ со ссылкой на источники пишет, что Juice WRLD оставил после себя около двух тысяч треков. Сейчас команда артиста думает, что делать с неизданной музыкой. Скорее всего, в ближайшее время у Juice WRLD выйдет посмертный релиз.

Друзья и коллеги Джареда отмечают, что он постоянно работал над новой музыкой, в том числе, когда находился в туре. Ранее в этом месяце в сети появилось 26 песен Juice WRLD, но его команда оперативно среагировала на слив.

«Вы (фанаты Juice WRLD) были очень важны для него, и вы сохраняете память о нем, когда слушаете его музыку, смотрите клипы и посвящаете ему сториз», — говорится в официальном обращении семьи рэпера и лейбла Grade A Productions.

«Godzilla» — совместный трек Eminem и Juice WRLD, вышедший на недавнем альбоме Маршалла, на этой неделе дебютировал на третьей строчке чарта Billboard.

Популярное