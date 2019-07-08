«Run» — первый сингл с нового альбома Juice WRLD

В этом году Juice WRLD выпустил второй студийный альбом «Death Race for Love», который дебютировал на первом месте чарта Billboard 200. Релиз был записан за четыре дня фристайлом. Две недели назад Джаред рассказал в твиттере, что уже вовсю работает над новой пластинкой. По словам артиста, в его жизни началась белая полоса («прекрасный дом, заботливая девушка, стабильность»), что способствует плодотворной работе.

На днях Juice WRLD выпустил новый сингл «Run», в котором совместил трэповый вайб с пением фальцетом. Кроме того, он напомнил, что скоро выйдет его коллаборационный релиз с Young Thug (билеты на московский концерт Таггера здесь).