Juice WRLD мстит бывшей в клипе «Robbery»

Juice WRLD прославился благодаря печальным трекам в стиле «All Girls Are The Same», а также одному из главных хитов прошлого года — «Lucid Dreams». Стинг, чей семпл используется в песне, сначала респектнул Джараду, назвав его трек «прекрасной интерпретацией “Shape Of My Heart”», а потом внезапно отсудил у него 85% дохода. В ответ Juice WRLD заявил, что ему не особо обидно, потому что песня уже повлияла на огромное количество людей и впереди новые бэнгеры.

На сегодняшний день Джарад успел записать совместный микстейп с Future (с говорящим названием «WRLD On Drugs») и даже залететь на фит к Halsey («Without Me»). «Robbery» — новая песня чикагского артиста с готовящегося альбома «A Deathrace for Love», который запланирован на 8 марта. В этом треке Juice WRLD поет о девушке, укравшей его сердце, а в клипе буквально превращает в пепел её надежды на светлое будущее с другим. Режиссером по традиции выступил Коул Беннетт.