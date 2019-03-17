Juice WRLD обогнал Offset и Lil Pump по продажам

2018 стал крайне удачным годом для начинающего рэп-исполнителя из Чикаго Juice WRLD — Джаред Хиггинс выпутил дебютный альбом, попал в топ чарта Billboard, исполнил куплет на альбоме Travis Scott и записал совместную пластинку c Future.

В этом году Juice WRLD не собирается сбавлять обороты. Свой второй альбом под названием «Death Race for Love» он записал всего за 4 дня — 22 трека общей длительностью в 72 минуты были сделаны фристайлом прямо на студии.

Это не помешало релизу возглавить чарт Billboard 200 и продаться в количестве 164,076 экземпляров, побив результаты Offset, Lil Pump и Gunna.

«Death Race for Love» — это традиционный для Juice WRLD эмо-рэп, описывающий душевную боль Джареда после расставания — в текстах он то признаётся своей девушке в любви, то угрожает ей расправой, то заглушает чувства наркотиками.