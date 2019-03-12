Juice WRLD высказался в защиту Майкла Джексона

На днях Juice WRLD выпустил второй альбом «Death Race For Love» и клип на один из треков со свежего релиза — «Hear Me Calling». В нем Джарад продолжает рассказывать о несчастной любви и разбитом сердце, оставаясь верным стилистике своих главных хитов — «All Girls Are The Same» и «Lucid Dreams» (песне с непростой историей).

При этом Juice WRLD успевает не только выпускать релизы, но и следить за новостной повесткой. Недавно он заглянул в твиттер, чтобы высказаться по поводу документального фильма HBO о Майкле Джексоне — «Leaving Neverland». Картина состоит из интервью нескольких молодых людей, которые обвиняют поп-короля в педофилии. По мнению Джарада, создателям фильма не стоило ворошить прошлое. «Покойся с миром, легендарный Майкл Джексон. Светлая тебе память», — гласит пост Juice WRLD в твиттере.

Rip to the legend Michael Jackson let the legend rest and his legacy stand … — Juice WRLD 9 9 9🔪 (@JuiceWorlddd) 11 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что после выхода «Leaving Neverland» продажи альбомов Джексона упали почти на 40%, а некоторые радиостанции стали снимать его песни с эфира.