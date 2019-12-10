Новые подробности о смерти Juice WRLD

Издание New York Times пишет, что частный самолет, на котором летел Juice WRLD, в аэропорту ждали сотрудники правоохранительных органов. Им сообщили, что на борту находятся оружие и наркотики.

Полиция начала обыск и допросила нескольких пассажиров, прежде чем у Джареда случился приступ. Девушка рэпера объяснила сотрудникам, что он употребил сразу несколько таблеток Percocet — опиоидного болеутоляющего. После этого федеральные агенты ввели ему препарат «Наркан», который используется при передозировке опиоидами. Примерно через семь минут приехала скорая и доставила музыканта в госпиталь, однако спасти его не удалось.

Медэксперты Иллинойса, выясняющие причины смерти, запросили дополнительные исследования, в частности — проверку на сердечные патологии, невропатологии и токсикологическое исследование. Представители полиции при этом исключают версию умышленного убийства.

Среди других важных деталей: на борту самолета были найдены 70 фунтов марихуаны, расфасованные в 41 вакуумный пакет (это более 30 килограммов), шесть бутылок с кодеином, три пистолета и патроны. Кому именно принадлежали чемоданы с наркотиками, выяснить не удалось, при том что все пассажиры охотно шли на контакт с полицией. Двоих охранников Хиггинса обвинили в незаконном ношении оружия (один из них имел разрешение на владение, но не мог проносить пистолет на территорию аэропорта).

Juice WRLD умер в возрасте 21 года утром в воскресенье. Он скончался в госпитале, куда его доставили после сердечного приступа в чикагском аэропорту Мидуэй. Очевидцы говорят, что когда скорая добралась до терминала, изо рта Джареда шла кровь. Причины произошедшего выясняются. Соболезнования родственникам и друзьям музыканта уже высказали Drake, Chance the Rapper, Meek Mill и другие артисты.