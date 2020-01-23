Причиной смерти Juice WRLD стала передозировка наркотиками

Fox News со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщает, что причиной смерти Juice WRLD стала случайная передозировка оксикодоном и кодеином.

Музыкант скончался 8 декабря в Чикаго, куда вернулся из Лос-Анджелеса на частном самолете. Ему стало плохо в аэропорту Мидуэй, после чего он был доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось. До приезда врачей Джаред принял большую дозу кодеина и обезболивающего оксикодона.

Ранее американские СМИ писали о том, что на борту самолета, в котором летел Juice WRLD, обнаружили 30 килограммов марихуаны и шесть бутылок с кодеином.

В недавнем посте, который родственники и друзья музыканта опубликовали в его инстаграме, сказано, что в ближайшее время выйдет много новой музыки от Juice WRLD.