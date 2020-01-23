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Причиной смерти Juice WRLD стала передозировка наркотиками

Причиной смерти Juice WRLD стала передозировка наркотиками

Fox News со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщает, что причиной смерти Juice WRLD стала случайная передозировка оксикодоном и кодеином.

Музыкант скончался 8 декабря в Чикаго, куда вернулся из Лос-Анджелеса на частном самолете. Ему стало плохо в аэропорту Мидуэй, после чего он был доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось. До приезда врачей Джаред принял большую дозу кодеина и обезболивающего оксикодона.

Ранее американские СМИ писали о том, что на борту самолета, в котором летел Juice WRLD, обнаружили 30 килограммов марихуаны и шесть бутылок с кодеином.

В недавнем посте, который родственники и друзья музыканта опубликовали в его инстаграме, сказано, что в ближайшее время выйдет много новой музыки от Juice WRLD.

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