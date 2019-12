Умер Juice WRLD. Ему был 21 год

Juice WRLD умер в возрасте 21 года после сердечного приступа в аэропорту Чикаго. Об этом пишут TMZ. По данным таблоида, после перелёта из Калифорнии музыканту стало плохо. Очевидцы говорят, что когда скорая добралась до терминала, изо рта Джареда шла кровь. Какое-то время он находился в сознании, однако практически сразу после приезда в больницу врачи констатировали его смерть. О причинах приступа пока ничего не известно.

Карьера Джареда Энтони Хиггинса (настоящее имя Juice WRLD) только начинала развиваться. Летом 2018 года он выпустил свой главный хит «Lucid Dreams», поднявшийся на второе место чарта Billboard, а также сингл «All Girls Are the Same», в ремиксе которого принял участие Lil Yachty. Эти треки привлекли внимание лейбла Interscope Records, с которым Джаред впоследствии подписал контракт. Кроме того, Juice WRLD успел записать совместный альбом с Future, а также заскочить на релиз Travis Scott — он поёт хук в треке «No Bystanders» на альбоме «Astroworld». Последняя пластинка Джареда «Death Race for Love» вышла в марте этого года.

В прошлый понедельник Juice WRLD исполнился 21 год.