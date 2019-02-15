«Меланхолия Drive» — новый релиз от Jubilee

Jubilee выпустил альбом «Меланхолия Drive» — первый после серии микстейпов «Emoji FM». Его звучание заметно отличатся от предыдущего материала, что и было анонсировано синглом «Кладбище имени меня», вышедшим накануне релиза (клип здесь). По словам Никиты, в работе над музыкой ему помогали звукорежиссеры Little Big, IOWA и ДДТ.

Обновлённое звучание — не единственная причина послушать альбом «Меланхолия Drive», в котором немало личных признаний, рефлексии и символизма, а также крайне драматичная концовка. Мы пообщались с Jubilee о продюсерах, скитах и реакции его родителей на финальный трек альбома.





— Расскажи о названии релиза «Меланхолия Drive» — является ли оно отсылкой к Дэвиду Линчу?

Я не люблю, когда авторы декодируют своё творчество, потому что это убивает все волшебство. Я несколько раз натыкался на интервью любимых исполнителей и режиссеров, которые рассказывают обстоятельства написания каких-то песен или сценариев и жутко разочаровывался. Я-то себе такого уже напридумывал! А все оказывается куда прозаичнее. Поэтому и сам решил никак не комментировать своё музло во избежания таких ситуаций.

— Как появились скиты на альбоме и зачем они нужны?

Дропать просто сборник песен — пиздец уныло, мне хочется пропитать весь релиз в нарративной кислоте дополнительной истории между песнями, создав свою мифологию и уникальную атмосферу. Сегодня никто не заморачивается над такими вещами, почти никто не пишет скиты — а жаль, я обожаю такие мелочи! Сценарий написал я, мне помогал режиссёр «Кладбища Имени Меня» — Саша Борденюк. В скитах звучат голоса Прохора Чеховского (русский голос Джесси Айзенберга), Марии Фортунатовой (озвучивала Чудо-женщину) и Александра Гаврилина (голос Локи из «Мстителей»).

— Ты заметно изменил звучание — с кем из продюсеров сотрудничал на этом релизе?

Весь музон сделали мы с XWinner’ом, гитары кое-где прописывал звукорежиссёр Кирпичей и ДДТ, сводил почти все звукорежиссёр LittleBig, мастеринг делал концертный звукорежиссёр IOWA. Круто, что удалось привлечь такое количество профессионалов, потому что у меня, честно говоря, обычно все очень по распиздяйски.

— Почему ты принял решение работать без фитов?

А зачем они? Это мой релиз, тут я сам творю магию. Я в целом не большой поклонник совместных песен, у меня только с девчонками получаются клевые треки. Инклюзивность!

— Слышали ли твои родители песню «На один смысл меньше», какой была их реакция?

Мать расплакалась и сказала, что придётся жить вечно.