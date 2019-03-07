Jubilee — о возвращении в баттл-рэп, альбоме «Меланхолия Drive» и пользе аэрозолей

В эфире STUDIO 21 Jubilee рассказал эпичную историю своего никнейма, объяснил, почему долго отсутствовал на баттлах, и посоветовал чаще навещать родителей. Кроме того, Никита анонсировал вторую и третью части альбома «Меланхолия Drive», в которых герои продолжат путешествие «по дороге грусти».

О своем никнейме:

Jubilee Wins — это из Mortal Kombat: когда ты побеждаешь кого-то, получается так, что голос произносит твое имя, грубо говоря: «Johnny Cage wins», «Sonya Blade wins», я подумал: «Блин, это офигенно звучит! Я должен взять это себе!». Я просто победитель по жизни. На греческом или что-то типа того языке это связано с победой.

Из-за того, что я гик и в моих песнях можно часто увидеть отсылки к комиксам, люди думают, что Jubilee — отсылка к персонажам «Людей Икс». На самом деле, вообще связь не с этим. У меня очень тупая история происхождения никнейма. Мне очень нравился рэпер Cassidy — к вопросу, кто повлиял сильнее всего, думаю, он. Он уличнее, чем грязь на асфальте. Я хотел подобрать имя, которое звучит похожим образом. Я зашел в ванну — я там курил, когда мне было 14 лет, — и увидел аэрозоль для глажки белья, и там было написано Jubilee. И как будто бы меня ударило током, и я такой: «Да!». Вселенная дает мне знаки.

Я думал: странноватая история, как я буду это рассказывать? Я пытался придумать себе кучу легенд в духе того, что у меня юбилей, что-то случилось, потом подумал, что это еще тупее. Я буду чувствовать себя полным кретином, выдумывая истории, поэтому решил: пусть будет так, как есть — аэрозоль.

О музыкальном бэкграунде:

Я всегда любил скейт-панк и всякую такую чушь. Возможно, потому, что на MTV было очень много такого стайла. В нулевые на MTV была куча шоу типа «Чудаков» — там все время был такой скейт-панк, не совсем жесткий, но и не совсем попсовый, что-то типа Goldfinger. Мне нравились Sum 41, Blink-182, Offspring.

Но я полюбил рэп, потому что там много слов. Панкуха — это все-таки больше про звук и мелодию.

О хип-хопе:

Для меня хип-хоп — это энергия, в первую очередь. Слово «мотивация» очень пошлое, чтобы описать, что я думаю про рэп. Это огромный спектр чувств: и сама игра, и соревновательные элементы, и творческий процесс. Во многом это психотерапия, когда ты переживаешь какие-то плохие времена, пишешь об этом, и тебе становится легче на душе.

О баттлах:

Я очень сильно люблю баттл-рэп, безумно. Я баттлился очень давно, еще когда были фристайл-баттлы, и когда появились офлайн-баттлы, я там тоже тусовался. Последние лет пять я там не появлялся по той причине, что меня стало напрягать повышенное внимание к баттл-рэпу в принципе. Это было уже не маленькое субкультурное гетто, где одни гики, одни нерды, которые знают всех баттл-рэперов, там стало очень много случайных людей — многие блогеры и рэперы, которые говорили, что баттл-рэп — это полная шняга. Но когда баттл-рэп начал набирать просмотры, они поменяли свою точку зрения. Мне от этого было немножко неловко продолжать этим заниматься, потому что получалось, что я в одном мувменте с этими людьми.

Я 100% вернусь к этому. Как только я закончу свой очередной цикл в плане музыки, феникс возродится из пепла.

Мой последний баттл, в плане моего выступления, был самым лучшим. Но он тоже был не очень, у меня есть представление, как я хочу делать. Мне, возможно, не хватает опыта, потому что у меня было всего четыре баттла пока. Но я думаю, что со временем скиллы придут.

Об альбоме «Меланхолия Drive»:

У меня было очень-очень много идей. Я сделал кучу музла с разными звуками, разными аранжировками, продюсерами, и получился такой набор.

Очевидно, что название — это отсылка к фильму Линча, но конкретно в сюжете не так много общего. Есть три части сценария, которые я написал. «Меланхолия Drive» — это один большой трип, одна большая поездка по дороге грусти.

Герои альбома стремятся ментально вернуться в самый счастливый момент своей жизни. Но это только первый акт из трех, а основные подробности выйдут во второй и третьей частях.

У меня много моментов, к которым я хочу вернуться, они слишком личного характера — связаны с родственниками и с девчонками. Не уверен, что стоит их озвучивать — это слишком пикантная штука. Но такие моменты есть, и я размышляю, как устроена наша память в принципе, не обманывает ли нас мозг. Я заметил такую хрень, что, когда проходит пара лет, и ты вспоминаешь какие-то события, они кажутся тебе в миллион раз ярче, то есть мозг как будто очищает негатив, и ты запоминаешь только прикольные штуки.

Я большой фанат скитов — в наши дни ты слушаешь альбомы, и они мало чем отличаются от плейлистов. Я хотел, чтобы мой релиз был пропитан мифологией.





О треке «На один смысл меньше»:

Самой эмоционально сложной стала последняя песня — «На один смысл меньше», я всю жизнь хотел ее написать. Это не связано с возрастом, у меня такие мысли были и в 15 лет, и в 10. Просто сейчас я посчитал, что у меня достаточно навыков, чтобы эта песня не звучала пошло, наивно. Она, конечно, все равно немножко по-детски звучит, но это максимум, что я могу выжать из своих лирических способностей.

Я давно живу далеко от родителей, и мы не так часто общаемся с ними. Чаще зависайте со своей семьей! Чуваки, спойлер: однажды они умрут, и у вас больше никогда не будет такого шанса.

С отцом мы не общались по поводу этой песни, видимо, еще предстоит такой разговор. Мать сказала, что ей придется жить вечно — это лучшее ревью, которое я мог получить.

О строчке «Твои цветные косички тоже в рот е***»:

Это обобщение, а не дисс на кого-то конкретного. Если бы я хотел кого-то упомянуть, я добавил бы туда больше деталей. И GONE.Fludd, и Tekshi — это не мамбл-рэперы, что прикольно. Это очень важно, потому что в следующих строчках есть острые вещи про мамбл-рэперов. Tekashi вообще читает как Fredro Starr какой-нибудь, это супер-олдскульный зачитон. У GONE.Fludd тоже что-то олдскульное, не мамбл-рэп ни в коем случае.

Я просто не люблю цветные волосы. Люди иногда копают там, где ничего нет. Я терпим ко всем, но иногда просто бешусь от каких-то вещей. Меня бесят огромные мужские бороды из барбершопов, уложенные гелем, я не знаю почему. Когда я вижу цветные волосы, я думаю: «Какого хрена, чувак?». Когда я остаюсь с микрофоном один на один, все это дерьмо выходит из меня.

О планах на 2019:

У нас большой тур из 25 городов, и он начинается 7 марта в Нижнем Новгороде. Гости возможны на столичных концертах, потому что возить их с собой по всем регионам России — довольно затратная штука. У меня большие сюрпризы.

У нас будет куча мерча, потому что я обожаю делать одежду, и сейчас есть возможность делать ее на хорошем уровне. Будет много видео, потому что мы собрали с чуваками свой продакшн. И, конечно же, куча новой музыки.