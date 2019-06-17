Joyner Lucas создал приложение для защиты музыкантов от сливов

Joyner Lucas и Dhruv Joshi разработали приложение, которое должно избавить музыкальную индустрию от проблемы сливов. Joyner впервые рассказал о нем в твиттере, когда комментировал ситуацию, произошедшую с Ugly God: фанаты в очередной раз разместили в сети его неизданные треки.

Приложение называется Tully и объединяет ряд важных функций: оно подходит как для создания битов, так и для написания текстов. Кроме того, оно позволяет записывать вокал и воплощать самые разные творческие идеи в компании других продюсеров и артистов. Но самое главное — Tully гарантирует, что музыка, созданная в приложении, не появится нигде до официального релиза. По словам разработчиков (Joyner Lucas и Dhruv Joshi получили в приложении премиум-статус), они будут и дальше улучшать Tully, чтобы сделать его более технологичным.