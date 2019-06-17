Joyner Lucas создал приложение для защиты музыкантов от сливов

Joyner Lucas и Dhruv Joshi разработали приложение, которое должно избавить музыкальную индустрию от проблемы сливов. Joyner впервые рассказал о нем в твиттере, когда комментировал ситуацию, произошедшую с Ugly God: фанаты в очередной раз разместили в сети его неизданные треки.
Приложение называется Tully и объединяет ряд важных функций: оно подходит как для создания битов, так и для написания текстов. Кроме того, оно позволяет записывать вокал и воплощать самые разные творческие идеи в компании других продюсеров и артистов. Но самое главное — Tully гарантирует, что музыка, созданная в приложении, не появится нигде до официального релиза. По словам разработчиков (Joyner Lucas и Dhruv Joshi получили в приложении премиум-статус), они будут и дальше улучшать Tully, чтобы сделать его более технологичным.
Recording, writing, storage, distribution, bpm functionality, loop functionality, multi track functionality, leak proof, etc.. if your a artist, singer, rapper, poet, manager, producer and you create music,,,DOWNLOAD TULLY NOW. I write all my music on here. Available IOS & ANDROD pic.twitter.com/A9jp6Lk2ey
— Joyner Lucas (@JoynerLucas) 12 июня 2019 г.
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