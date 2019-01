Joyner Lucas о своем влиянии на Childish Gambino

О Joyner Lucas заговорили в конце 2017 года, после выхода его знаменитого сингла «I’m Not Racist». Трек посвящен столкновению интересов консервативного белого населения США (которое поддержало Трампа) и молодого черного парня. В 2018 году видео на песню «I’m Not Racist» было номинировано на Grammy наряду с другой работой, посвященной судьбе современных афроамериканцев — «This is America».

В недавнем интервью Billboard Joyner Lucas заявил, что его хит буквально пробил дорогу для Дональда Гловера и его нашумевшего клипа. «Я чувствую, что создал благоприятную атмосферу для работ вроде «This is America». Мне нравится это видео. Думаю, оно возьмет главный приз». Он также пояснил, что «I’m Not Racist» поднимает вопрос мирного сосуществования людей с разными мнениями, интересами и потребностями. «Нам нужно понять, как мы будем жить под одной крышей», — отметил артист.

Клип на песню «This is America» вышел весной и стал едва ли не самым обсуждаемым видео года. Песня дебютировала под номером один в чарте Billboard и установила рекорд по просмотрам на сайте Genius. Тем не менее, продюсер сингла Людвиг Йоранссон подчеркнул, что работа над треком началась в 2016 году, когда «I’m Not Racist» еще не вышел.