Летний Лондон в новом видео Jorja Smith и Burna Boy «Be Honest»

«Be Honest» — это первый трек Jorja Smith со времен выхода ее альбома «Lost & Found» в 2018 году. На фите — нигерийский певец Burna Boy, недавно выпустивший релиз «African Giant», на котором тоже есть совместка с Джорджей «Gum Body».

Режиссером видео стала Amber Grace Johnson, ранее работавшая с Rihanna и A$AP Rocky. В клипе, который был полностью снят в Лондоне, появляются настоящие друзья певицы — Erin и Sandra. Ранее Джорджа говорила, что хотела бы сама снимать музыкальные видео, а также упоминала, что мечтает выпустить собственную линию кроссовок. По словам певицы, на это ей потребуется около семи лет.