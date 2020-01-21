Джон Брайон рассказал о работе над альбомом Mac Miller «Circles»

Джон Брайон — продюсер, работавший с Канье Уэстом и Фрэнком Оушеном, — рассказал о создании посмертного альбома Мака Миллера «Circles». В интервью Зейну Лоу он отметил, что перед смертью Малкольм показывал ему материал, который впоследствии попал как на «Swimming», так и на «Circles». По словам Брайона, Миллер хотел, чтобы альбомы были связаны.

После смерти Малкольма в сентябре 2018 его семья настояла, чтобы работа над пластинкой продолжилась. Родственники музыканта показали Брайону несколько треков, над которыми Миллер работал самостоятельно, в том числе песню «I Can See», в записи которой участвовала Ариана Гранде.

Продюсер также объяснил, почему решил сделать трек «Once A Day» финальным. По словам Брайона, когда он впервые услышал эту песню в исполнении Малкольма, она мгновенно довела его до слез и он не стал вносить в нее никаких изменений.