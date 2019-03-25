Joey Bada$$ оставил своего продюсера без денег

Чикагский продюсер Ace Hashimoto, плотно сотрудничавший с Joey Bada$$ и его объединением Pro Era, утверждает, что не получил денег за несколько песен, вышедших в 2012 году. Претензии связаны с ранним микстейпом коллектива «Peep the Apocalypse». До недавнего времени его можно было свободно скачать в сети, и о монетизации речи не шло. Тем не менее в ноябре прошлого года Joey решил залить альбом на стриминговые сервисы, не предупредив об этом продюсера. По словам Ace (написавшего бит для «School High» и «Last Cypher»), рэпер не выплатил ему ни копейки и — что самое обидное — уже два месяца не выходит на связь.

Совершенно другой была ситуация с покойным Mac Miller. Ace рассказал пользователям Reddit, что когда Малкольм решил залить «Macadelic» на Spotify, он сразу прислал продюсеру все необходимые бумаги. «Мы договорились о цене и ушли домой счастливыми», — вспоминает Hashimoto, намекая, что Joey стоило бы поучиться этике, прежде чем он окончательно не испортил свою репутацию.