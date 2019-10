Христианский монументализм — рецензия на альбом Канье Уэста «Jesus Is King»

«Jesus Is King» — девятый альбом великого провокатора Канье Уэста, неоднократно переносившего релиз в самый последний момент. В итоге в пластинку вошло 11 треков, объединенных религиозной тематикой. Разбираемся, как воскресные службы изменили взгляд автора-перфекциониста на сольное творчество.

Текст: Александр Куликовский

Канье Уэста запросто можно назвать самым противоречивым музыкантом XXI века. В его карьере были не только стандартные взлеты и падения, но и скандалы, повлиявшие как на светскую, так и на политическую жизнь США. Тем не менее сквозь всю его дискографию проходит тема духовности. И хотя временами признания Канье выглядят провокационно, вера в бога остается для него единственным лучом света.

Уэст никогда не скрывал, что общается с богом на «ты», и в этот раз позволил себе перейти грань дозволенного. По словам Йе, он говорит голосом Всевышнего, даже когда публично поддерживает Трампа, ведь у бога тоже есть чувство юмора (именно за такие шутки американские либералы не любят Канье).

Все, что делал Йе в последние годы, — держал руку над раскаленной плитой, исследуя предел своих возможностей. Об этом поет 070 Shake в треке «Ghost Town», посвященном истиной свободе человека: «I put my hand on the stove, to see if I still bleed». Канье изобретал все новые и новые провокации, испытывая терпение лидеров поп-индустрии и своих слушателей, но теперь пришло время отдохнуть от безумств.

Идеология или музыка? Месседж или хип-хоп? В каждом случае на чашах весов — взаимосвязанные вещи, которые, по мнению Канье, невозможно гармонично сочетать. Следовательно, приходится делать выбор. «Jesus Is King» — доказательство того, что Йе способен идти на жертвы (однажды он пожертвовал целым альбомом «Yandhi»).

На протяжении года Уэст путешествовал по американским городам с группой Sunday Service, чтобы создать идеальную домашнюю церковь для каждого. Сам того не зная, он выполнил волю Всевышнего, внедрив духовность в мейнстрим-культуру на совершенно новом уровне. Йе не может дать точное определение слову «вера», потому что двери его церкви открыты для каждого.

«Jesus Is King» — альбом современного грешника, нашедшего в вере спасение. Идеологически он ближе всего к «Yeezus», ведь главное в нем — символизм и месседж: начиная с ультрамариновой обложки (цвет, который чаще всего используют в изображении божественных образов) и заканчивая сэмплом из саундтрека «Джокера».

Альбом пестрит отсылками к Святому Письму, которые несведущий человек вряд ли заметит, а лирика активно коррелируют с биографией автора. Местами Канье злоупотребляет библейской тематикой (вероятно, разочаровывая многих слушателей), и в этом есть схожесть с госпелом. Тем не менее «Jesus Is King» — это в первую очередь хип-хоп. Возможно, не такой примитивный, как большинство релизов 2019 года, но всё же хип-хоп, играющий по правилам жанра. Но правила, как известно, созданы для того, чтобы их нарушать.

Так в чем же Канье отступил от канона? Первое — непривычно короткий хронометраж, второе — минимальное количество звезд на фитах. И в целом, при первом прослушивании альбом кажется крайне негармоничным. Канье очень спешил и добавлял финальные штрихи буквально перед релизом. Преобразования продолжались даже после презентации 30 сентября: песни пересводились, строчки переписывались по сто раз, но ядро и главный месседж альбома остались неизменными.

Многие ожидали получить от Йе госпел-альбом, но в итоговый вариант пластинки вошло только несколько треков с элементами этого жанра. Где-то можно услышать зацикленное «Аллилуя» от вокалистов Sunday Service, где-то — церковный орган, а в «Follow God» — сэмпл раритетного госпел-трека.

Сложно сказать, какие идеи Канье роднят «Jesus Is King» с другими его альбомами. На новом релизе Уэст использует не тот современный звук, к которому все привыкли: количество 808-баса здесь сведено к минимуму, большая роль отведена синтезаторам, гармонайзерам для вокала и продюсерским решениям, неуловимым при первом прослушивании. Можно предположить, что «Jesus Is King» — обратная сторона «The Life Of Pablo», если считать, что альбом 2016 года написан Канье-грешником.

Если до 2013 года Уэст стремился сделать революцию в звуке и общался со слушателем посредством продакшена, то сейчас ему интереснее донести месседж, касающийся ментального здоровья или веры как панацеи. Вероятно, это и отличает художника от гения: второй находится в плену идеи и стремится вывести ее за пределы холста.