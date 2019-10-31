Выиграй билеты на «JESUS IS KING: ФИЛЬМ КАНЬЕ УЭСТА» в формате IMAX

«JESUS IS KING: ФИЛЬМ КАНЬЕ УЭСТА» с госпел-музыкой из одноименного альбома выходит в российский прокат эксклюзивно в IMAX. Картина будет показана ограниченным количеством сеансов с 8 по 10 ноября.

STUDIO 21 и МТС поддерживают выход фильма в России, и Сэм уже вовсю разыгрывает билеты в своем вечернем шоу. Но это еще не все: МТС подогнали нам 80 билетов на сеансы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Новокузнецке, Ставрополе, Тюмени, Ульяновске и Челябинске — их можно выиграть в соцсетях.

Для этого нужно:

1. Быть подписанным на STUDIO 21 и МТС

2. Сделать репост этой публикации и в комментарии к репосту ОБЯЗАТЕЛЬНО указать город из списка выше

3. Не удалять репост до сеанса

Приятный бонус для жителей столицы: 7 ноября в 20:00 в кинотеатре #ФормулаКино на Кутузовском состоится зрительская премьера фильма, после которой можно будет обсудить картину с Сэмом и известным кинокритиком Егором Москвитиным.

Билеты также можно купить на КиноПоиске и на Рамблер/кассе.