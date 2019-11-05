«JESUS IS KING» — кино не для всех

«JESUS IS KING: ФИЛЬМ КАНЬЕ УЭСТА» выйдет в российский прокат 8 ноября. В преддверии премьеры публикуем материал издания Complex, редакция которого уже побывала на показе дебютной картины Канье.

Перевод: Николай Неверов

Когда люди собрались в зале кинотеатра AMC на премьерном показе фильма Канье «JESUS IS KING», никто понятия не имел, что вообще будет происходить.

«Так это художественный фильм или документалка? — спросила какая-то девушка у своего друга. — Он даст нам послушать альбом?»

Вскоре все зрители поняли, что фильм Йе не вписывается в рамки обычного кино. Сеанс начался ровно в 7 вечера, без всяких трейлеров, и через 35 минут закончился. В фильме было много фрагментов выступлений хора Канье. Эта картина — своего рода эксперимент, попытка рассказать о новой религиозной главе в жизни артиста. Складывается впечатление, что «JESUS IS KING» — это фильм, который нужно показывать не на широком экране в огромных кинотеатрах, а где-нибудь в музеях. Если вы планируете увидеть что-то вроде концертного фильма, то, скорее всего, разочаруетесь. (Более того, первые 15 минут Канье вообще не появляется в кадре.)

За несколько часов до релиза (в итоге альбом вышел на день позже премьеры, 26 октября — прим. ред.) люди покидали премьерный показ в смешанных чувствах. Самые ярые фанаты Уэста восторженно пересказывали запомнившиеся эпизоды, но большинство просто не поняли, что происходило на экране в последние полчаса. После просмотра вопросов стало намного больше, чем ответов. Некоторые сомневались: неужели это очередная арт-выходка одиозного Канье? На самом деле ответ лежит на поверхности: этот фильм попросту не для всех.

Учитывая, что фильм длится всего 35 минут, многие сочли цену билетов слишком высокой.

Когда фильм закончился, зрители стали возмущаться, что отдали 20 баксов за 35-минутную короткометражку. Один из фанов заявил: «Это самая грандиозная обдираловка в истории человечества». Тремя неделями ранее он посмотрел 20-минутное превью фильма на показе в Washington Heights и остался в восторге. Естественно, он не ожидал, что полная версия фильма окажется такой короткой. Другой зритель сказал: «Плевать на фильм, но мы заплатили по 20 баксов за билеты». «Если он такой верующий, то зачем ему сдирать с нас по 20 баксов?» — согласились с ним в зале.

Это арт-хаус, который, скорее всего, не получит отклика у широкой аудитории.

«JESUS IS KING» — это артхаусное кино. Фильм начинается с пронзительного пения «Аллилуйя», во время которого камера медленно удаляется от Кратера Роден (арт-инсталляция известного американского художника Джеймса Таррелла — прим.ред.). В кадре часто появляются пейзажи, на которых цветы качаются в такт дребезжащему вокалу. Это произведение одного из самых успешных поп-артистов в истории человечества оставляет смешанные чувства. И да, этот фильм показывают в одном кинотеатре вместе с «Джокером» и «Однажды в Голливуде».

«JESUS IS KING» — развлечение не для всех. Фильм покажут в кинотеатрах, которые находятся в крупных ТЦ, и многие будут выходить с сеанса, задумчиво почесывая голову. Только самые ярые фанаты Канье и изощренные ценители арт-хауса смогут по-настоящему насладиться картиной.

В основе композиции фильма — цитаты из Библии.

В фильме нет сюжета и традиционного линейного повествования — скорее всего, вы не поймете, где заканчивается первый акт и начинается второй. Время от времени на экране появляются ярко-синие карточки с выдержками из Библии. В то время, как одни цитаты содержат вполне понятный месседж, другие просто ретранслируют идею любви Господа ко всему живому («Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами» / Послание к Филиппийцам 4:23).

Первым на экране появилось, как говорит сам Канье, его любимое библейское высказывание из Евангелия от Марка: «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». Затем Уэст цитирует Евангелие от Иоанна: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Эти идеи красной нитью проходят через все треки нового релиза Йе, как будто он решил стать миссионером. В одном из треков, например, есть строчка: «Следуй за Христом, слушай его и повинуйся».

Не все поверили в перерождение Канье.

Искренность Йе убедила далеко не всех: многие попросту не поверили, что он действительно прошел через религиозное перерождение. Более того, перед началом фильма некоторые открыто высмеивали тот факт, что тема веры заняла центральное место в фильме. «Давай, помоги нам уверовать», — пошутил кто-то, когда свет наконец погас. Когда фильм начался, и зал наполнился пением хора, какой-то парень стал иронично отплясывать милли-рок (танец из игры Fortnite — прим. ред.). Другой зритель залился смехом, когда одного из поющих в хоре показали крупным планом.

«Честно говоря, я не совсем понял, что это было», — сказал кто-то во время титров. Другой голос добавил: «Такое чувство, что сейчас мне промыли мозги».

Ранее в этом месяце по сети разлетелся фрагмент из шоу «Семейство Кардашьян»: Ким ссорится с Канье, который посчитал ее наряд на Met Gala слишком откровенным. «Если ты проходишь через религиозное перерождение, это не значит, что я должна под тебя подстраиваться», — говорит она. Фраза Ким чем-то похожа на общий фидбек аудитории, посетившей премьерный показ фильма. Да, они поклонники музыки Канье, но они не обязаны следовать за ним, как за гуру.

Стоит признать, что некоторые зрители все же прониклись фильмом, а кое-кто даже пытался подпевать хору. На выходе один из пареньков сказал своему другу: «Жду не дождусь, когда выйдет альбом. Обязательно буду слушать его с Библией. Это будет просто пушка».

Музыка и визуал фильма действительно заслуживают внимания.

Возможно, зрители не поверили религиозным откровениям Канье, но картинка не оставила равнодушным никого. И хотя местами фильм напоминал вступление к очередному триллеру Джордана Пила, некоторые сцены были объективно хороши.

Режиссер Ник Найт не просто запечатлел всю грандиозность Кратера Родена, но и умело сочетал эти кадры с выступлениями хора и статичными пейзажами. Цветовая палитра фильма выдержана в нейтральных тонах с акцентом на синий и золотой (цвета обложки «JESUS IS KING»). Складывается ощущение, что это даже не фильм, а музейная инсталляция.

Музыка в фильме заслуживает отдельного внимания. Почти в самом конце Канье эмоционально исполняет «Street Lights» под аккомпанемент фортепиано и органа. С одной стороны, это здорово, потому что фаны Уэста могут насладиться отличным лайвом. С другой — появляется ощущение, что классический концертный фильм было бы намного приятнее смотреть.

Фильм не ждут многомиллионные кассовые сборы.

Почти все билеты на премьеру в Нью-Йорке были распроданы, однако на следующих показах вряд ли будут солдауты. Согласно сайту кинотеатра, за 10 минут до начала следующего сеанса в AMC Lincoln Square было продано всего 40 из 480 билетов.