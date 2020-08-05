JEEMBO — об альбоме BLACK BOX, Уфе и уходе с Booking Machine

В июле JEEMBO выпустил свой первый полноформатный сольный релиз BLACK BOX. На фитах — Boulevard Depo, OBLADAET, White Punk и другие. В эфире STUDIO 21 он рассказал об уходе с BM, переезде из Москвы в Питер и фанате, который чуть не умер на его концерте.

О выходе альбома BLACK BOX

Я долго пытался выпустить такую работу, но мне не хватало опыта. То есть опыт в написании клевых куплетов у меня был, но не в написании альбома. За последние пару лет у меня было много наработок — просто строчек, которые никуда не шли. А собирать я их начал прошлым летом — так и началась работа над альбомом.





О названии релиза

Я придумал это название лет пять назад. Уже тогда я решил, что свой первый альбом назову BLACK BOX. Тогда я представлял себе черный ящик самолета, который остается после аварии. Это черный ящик с ответами.

О Питере

Я три года жил в Москве, а потом переехал в Питер и понял, что это прям то, что надо. Теперь каждый раз, когда я приезжаю в Москву, мне немного не по себе. Я не понимаю, как я мог так долго тут жить.

Москва тебя стимулирует, поэтому в первую очередь нужно пожить в Москве, понять свой вектор. И когда ты понял для себя, что будешь его придерживаться, можно ехать в Питер.

О новом материале

Есть некоторые куски, которые не попали на альбом. Плюс у меня есть новый материал, поэтому до конца года у меня может выйти если не альбом, то EP. Он будет сольный, но с фитами.

О фитах с иностранными артистами

Я всегда за какой-нибудь кипиш, но обычно это происходит спонтанно. Мы находим с кем-то коннект и сразу делаем, а не планируем его.

А так у меня в планах фиты со своими пацанами — Depo, Tveth, салют!

О проекте Грязного Рамиреса S3xtape

Этот проект слишком сладкий, а грязь все-таки должна быть. entaise лучше выдерживает этот баланс.

О треке «Некрополь»

На этот трек меня вдохновил одноименный трек Boulevard Depo 2012 года. Он начинался со строчки: «Питер — мой Некрополь». Изначально я хотел запитчить ее и пустить на припев, но звучало это не очень.

Об уходе с Booking Machine

В свободном плавании мне ощущается намного лучше.

На BM не было вещей, которые мне прям мешали — мы двигались так, как хотели. Они просто собрали артистов, которые до этого друг с другом никак не контактировали и не факт, что котировали друг друга. Попытались из этого слепить гэнг, но попытка была обречена.

Я особо не поддерживаю связь ни с кем, кроме Tveth. Но если мне закинут какую-то горячую демку, то почему бы нет. То есть фрэндли вайбс, но нет такого, чтобы я был с кем-то на коннекте.

О своем плейлисте

Могу послушать свой альбом, хотя до этого я слушал его на сведении.

Из русского, из последнего, могу посоветовать последний альбом Boulevard Depo, но мне кажется, что все о нем и так знают. Стабильно в моем плеере такие ребята как Flatbush Zombies — это современная классика. Уже на протяжении пяти лет каждый их релиз стабильно залетает в мой плеер.

О карантине

Если бы не карантин, не знаю, когда бы у меня получилось выпустить релиз. Я сидел дома, у меня был PlayStation и альбом, и я занимался только этими двумя ребятами.

О женском рэпе

Кто угодно может заниматься рэпом, если к этому лежит душа. Главное, чтобы самим нравилось.

Самый крутой женский куплет назвать не могу. Возможно, я его прослушал. Что касается Alyona Alyona, я не понимаю украинский, но флоу у нее есть.

Об экспериментах с другими жанрами

Максимум, что я могу сделать, — это рэп с джазовыми сэмплами. Что касается фита с не рэперами, в России меня никто особо не впечатляет. Меня могут впечатлить какие-то бешеные пальцы (типа клавишник) или горящие губы (трубач).

О планах

На этот год мы особо ничего не планируем, потому что ситуация нестабильная. Так что тур стоит ждать в следующем году.

О следующей части PAINKILLER

Следующей части не будет. В этом и был прикол — сделать три части. Если будет что-то совместное с Tveth, то это будет уже не PAINKILLER.

О видеоиграх

Что касается сэмпла из STALKER в треке «Некрополь», его брал не я. Мне скинули этот бит, и я понял, что да, у меня есть на него текст. Это очень атмосферная игруха.

Я часто врубаю UFC 2 на Sony — в ней я наказал кучу фанатов, и никто не смог меня одолеть.

О любимом фильме

Лучший фильм, который я когда-либо видел, — это «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ. Это больше, чем фильм. Он как будто приоткрывает завесу того, что от нас скрыто, рассказывает, что будет после смерти. Это сильная вещь, и если вы не видели, советую посмотреть.

Об Армении

Я родился в России, и мне не довелось побывать в Армении, но я бы с удовольствием туда съездил, там очень красиво. Тот еще Некрополь.

Об Уфе

Я скучаю по Уфе, потому что она очень уютная, и там лучшие люди. Даже в Питере мы до сих пор держимся уфимским составом. Это реально какой-то феномен. i61 выдвигал теорию относительно того, что нас объединило: нам было скучно, но у нас были студии, поэтому мы много делали музло и экспериментировали.

О самой запоминающейся истории из тура

Это случилось на одном из последних концертов, который был зимой. Он проходил в моем родном городе Нижневартовске. Там было лютое мясо, и где-то на восьмой песне мне из зала показывают, что стоп, человеку плохо. Я такой: «Окей-окей, отнесите его на диванчики, дайте воды. Если надо, вызовите скорую».

Когда концерт закончился, организаторы рассказали мне, что его не могли привести в чувства, вызвали скорую и его увезли. И они поехали к нему, а я — встречаться со старыми друзьями. Ночью я возвращался в отель и записал сториз: «Чувак, которому на концерте стало плохо, надеюсь, у тебя все хорошо». И мне начинают отвечать, что он умер. Я сижу: «Да ну нахер». И несколько ответов: «Бро, он умер», «Чувак, он умер». Я заряжаю Андрюху, своего менеджера, говорю: «Звони организаторам, как так?».

Организаторы не брали трубку и ответили только под утро, что да, он умер, пережил пять минут клинической смерти, и его откачали. Врубаешь, мэн? У нас на концерте умер человек. И воскрес!