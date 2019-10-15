Jay Park даст концерт в Москве 2 ноября

Джей Пак — американо-корейский артист, в творчестве которого смешиваются хип-хоп, R&B и k-pop. Он является обладателем множества азиатских музыкальных наград, а в его дискографии можно найти фиты с Charli XCX, Vic Mensa, Rich the Kid и 2 Chainz. В рамках своего первого мирового тура «2019 World Tour Sexy 4eva» Пак заглянет в Россию: 2 ноября он даст концерт в ДК имени Горбунова (билеты здесь).

Пак прославился не только как рэпер, но и как танцор, музыкальный продюсер и основатель лейбла H1GHR Music Records, который объединяет корейских и американских исполнителей. В этом году он выпустил альбом «The Road Less Traveled» и EP «On Fire».