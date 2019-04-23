ЖАК ЭНТОНИ | IN PERSON

Черная искренность — так можно описать новый выпуск нашего проекта In Person, гостем которого стал Жак Энтони.
Он поведал о грядущем альбоме, своем новом альтер эго, а также вбросил немного толковых мыслей о детях, армии и даже феминизме!
Черная искренность — так можно описать новый выпуск нашего проекта In Person, гостем которого стал Жак Энтони.
Он поведал о грядущем альбоме, своем новом альтер эго, а также вбросил немного толковых мыслей о детях, армии и даже феминизме!
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