ЖАК ЭНТОНИ | IN PERSON

Черная искренность — так можно описать новый выпуск нашего проекта In Person, гостем которого стал Жак Энтони.

Он поведал о грядущем альбоме, своем новом альтер эго, а также вбросил немного толковых мыслей о детях, армии и даже феминизме!