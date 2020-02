Главные клипы января

Выбираемся из затянувшихся зимних каникул! Десятка лучших клипов января — от пилота шоу Gorillaz до гэнгста-трипа Alyona Alyona.

Текст: Николай Неверов

Future — Life Is Good ft. Drake

Дата выхода: 9 января 2020 года

Режиссер: Director X

Если бы экранизация «Life Is Good» была просто роликом, где суперзвезды в лице Дриззи и Фьючера пробуют себя в амплуа простых смертных, то, скорее всего, она не привлекла бы столько внимания. Но после первого просмотра не покидает мысль, что это всего лишь пролог к чему-то более масштабному, например, сиквелу «What a Time To Be Alive».

Director X явно старался сделать видео максимально виральным: чего стоят многочисленные камео (любимый рэп-бэнд Lil Wayne — 21 Savage, Lil Yachty, CEO Duct Tape Entertainment — Big Blank Black и продюсер Mike Will Made-It) и сотни меметичных кадров, которые моментально разлетелись по интернет-форумам. Один клип хорошо, а полноценный релиз — еще лучше. Поэтому ждем.

R.A. The Rugged Man — Legendary Loser

Дата выхода: 14 января 2020 года

Режиссер: Дж. Говаэрц

Мы привыкли к тому, что старая гвардия любит высмеивать представителей новой школы. Но в этот раз R.A. The Rugged Man пошел дальше печальных покачиваний головой и строчек в стиле «Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее» — он решил примерить на себя образ фрешмена.

Несмотря на то, что клип очень напоминает сатиру на ньюскул, в «Legendary Loser» много самоиронии. Сам рэпер признается, что его 30-летняя карьера — это одно сплошное недоразумение, ведь даже фичеры с Biggy и респекты многих рэп-икон не помогли стать ему звездой первого эшелона. «Может быть, мне нужен мощный хит? Может, я просто свихнулся? Или я рэп-изгой? А может, мешок с дерьмом?» — читает The Rugged Man в лид-сингле со своей новой пластинки.

The Weeknd — Blinding Lights

Дата выхода: 21 января 2020 года

Режиссер: А.Тамми

«Blinding Lights» — сюжетное продолжение предыдущего видео Эйбела и по совместительству краткое руководство, как уместить тысячу и одну отсылку в 4-минутном видео. Судя по по внешнему виду артиста (афро, усы, очки, костюм), режиссер пытался объединить стиль легендарного джаз-пианиста Херби Хэнкока и фениксовского Джокера, а при выборе съемочных ракурсов оглядывался на «Казино» и «Страх и ненависть в Лас Вегасе». В общем, даже если очень хочется сконцентрировать внимание на танцах The Weeknd, периодически поглядывайте по сторонам — в этом видео действительно много интересных моментов.

Billie Eilish — everything I wanted

Дата выхода: 23 января 2020 года

Режиссер: Б.Айлиш

Даже после прорыва 2019 года Billie Eilish не планирует размениваться на мелкие инфоповоды и уже готова штурмовать новые высоты. Молодое дарование продолжает пробовать себя на режиссерском поприще. Видео очень точно передает творческий почерк Билли — здесь нет вычурного постпродакшена, приевшейся игры со светом и нетривиальных ракурсов, только чувственность и мрачноватая меланхолия.

Билли признается, что на «everything i wanted» ее вдохновил один из кошмарных снов: «Я решила написать эту песню после того, как мне приснилось, что я совершила суицид. И никто меня не оплакивал, всем было плевать, а люди, с которыми меня связывала не только работа, но и дружба говорили: «Мы ее никогда не любили». Это очень сильно выбило меня из колеи. Я посвящаю эту песню брату — он мой лучший друг».

Gorillaz — Momentary Bliss ft. Slowthai & Slaves (Episode One)

Дата выхода: 30 января 2020 года

Режиссер: Gorillaz

Несколько дней назад парни из Gorillaz опубликовали тизер некого проекта. В этот раз бэнд не стал томить слушателей долгими ожиданиями, и уже на следующий день выбросил в сеть первый эпизод «Song Machine Theme Tune». По сути, это новая пластинка легендарной анимационной группы, но в необычной форме: релиз будет выпускаться в формате шоу, помимо треков в него войдут бекстейджи со съемок клипов, интервью с участниками Gorillaz и приглашенными гостями. «Мы понятия не имеем, кто следующий войдет в студию. Song Machine подпитывается неизвестной материей и работает на чистом хаосе».

Несмотря на то, что все самое интересное еще впереди, уже сейчас можно сделать первый вывод — парни явно не поскупились на пилот. В работе над «Momentary Bliss» приняли участие Slowthai и легендарный дуэт Slaves.

Kizaru — Message

Дата выхода: 3 января 2020 года

Режиссер: Н. Замойский

Даже когда весь мир погружается в новогодние каникулы, Kizaru продолжает творить. Уже 3 января господин испанского хай-хэта выпустил клип «Say No More» — работу, которая строго выдержана в канонах критического реализма. Здесь нет абсолютно ничего необычного, просто еще один день из жизни Короля Барселоны: девушка наблюдает за выступлением Kizaru в ресторане и моментально влюбляется в этого обаятельного проходимца. При остром желании насладиться творчеством Haunted Family в стиле «дорого-богато» — раздавить кнопку PLAY на клипе «Message».

Dima Midborn — Здравствуй

Дата выхода: 13 января 2020 года

Режиссер: Д.Смолин

Долгое время Дима Миборн оставался на вторых ролях в бэнде On-The-Go и не гнался за вниманием широкой публики. Но с недавних пор он начал заниматься сольным творчеством — в канун Старого Нового года Мидборн представил меланхоличный клип «Здравствуй»: «Всегда хотел поздравить дорогих сердцу друзей и врагов с одним из самых абсурдных праздников России — Старым Новым годом. С запуском сольного проекта наконец смог осуществить давнюю мечту. С наступающим старым Новым годом, все будет по-старому».

White Punk — Мураками

Дата выхода: 15 января 2020 года

Режиссер: White Punk и О. Винокуров

Паук работал, паук работает, паук будет работать. В преддверии своего масштабного турне White Punk выпустил мощнейший видео-репрезент «Мураками». Уже с самого начала года Даниил рвется в бой: «Это паучий дрип, паук работал, парень. На всех пальцах кольца, курим трэп-гербарий».

Manizha — VANYA

Дата выхода: 17 января 2020 года

Режиссер: Л. Кватания

Церковь в Лос-Анджелес и саунд, который существует где-то на пересечении госпела и хип-хопа — нет, это не очередной подгон от Канье. В своем творчестве Manizha продолжает ходить по краю, рассуждая об идее национальной идентичности и мультикультурализма. Над экранизацией работал режиссер Ладо Кватания, с которым они уже снимали другие видео, в том числе ролик о домашнем насилии «Мама». Manizha + Ладо = неминуемый успех.

Alyona Alyona — Дикi танцi

Дата выхода: 30 января 2020 года

Режиссер: А. Велосипедова

Alyona Alyona — артистка, которая всегда готова удивить своими клипами: то затащит в видео Skepta с его крю, то «вдохнет» вторую жизнь в клипы с использованием fish-eye. В этот раз надежда украинского хип-хопа решила усложнить концепцию.

Клип выполнен стилистике вселенной GTA: Vice City, в которую с особым трепетом инкрустированы атрибуты постсоветской реальности: панелька, «раритетные» автомобили и парни на спортивных костюмах. В клипе Alyona рассекает по родному району и отплясывает брейк вместе со стаей уличных котов. Вскоре после выхода клипа исполнительнице запустила танцевальный челлендж — «самые энергичные и раскрепощенные фанаты» получат билеты на концерты Alyona Alyona. Чем не повод испытать судьбу?