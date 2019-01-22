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James Blake о поддержке своей девушки

James Blake о поддержке своей девушки

В конце прошлой недели James Blake выпустил альбом «Assume Form», который изменил его образ «печального юноши» в глазах критиков и фанатов. «Assume Form» — значительно более позитивный релиз, чем все предыдущие работы Блейка, и теперь понятно, почему. На днях музыкант написал твит, в котором поблагодарил свою девушку — актрису Джеймилу Джамиль — за вдохновение и помощь в создании пластинки. «Я люблю тебя, и ты — причина, по которой этот альбом существует. Но теперь, когда он вышел, встретимся дома через полчасика и перемоем-ка всем кости», — написал Блейк.

Певец также поблагодарил музыкантов, участвовавших в записи пластинки: Metro Boomin — «за мотивацию сделать что-то новое», Rosalia — «за то, что была глотком свежего воздуха» и Travis Scott — «за то, что вдохновлял его снова и снова на протяжении года».

В интервью изданию DAZED Блейк рассказывал, что общество привыкло осуждать мужчин, открыто выражающих свои эмоции. «В этой пластинке я говорю, что чувствую, и продолжу писать об этом… Я не буду беспокоиться, что я мужчина и якобы не должен этого делать», — заявил певец.

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