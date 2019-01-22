James Blake о поддержке своей девушки

В конце прошлой недели James Blake выпустил альбом «Assume Form», который изменил его образ «печального юноши» в глазах критиков и фанатов. «Assume Form» — значительно более позитивный релиз, чем все предыдущие работы Блейка, и теперь понятно, почему. На днях музыкант написал твит, в котором поблагодарил свою девушку — актрису Джеймилу Джамиль — за вдохновение и помощь в создании пластинки. «Я люблю тебя, и ты — причина, по которой этот альбом существует. Но теперь, когда он вышел, встретимся дома через полчасика и перемоем-ка всем кости», — написал Блейк.

To @jameelajamil I love you and you are the reason this album exists, but now everyone else has it, so I’ll see you at home in 30 mins and we can talk shit about everyone. — James Blake (@jamesblake) 19 января 2019 г.

Певец также поблагодарил музыкантов, участвовавших в записи пластинки: Metro Boomin — «за мотивацию сделать что-то новое», Rosalia — «за то, что была глотком свежего воздуха» и Travis Scott — «за то, что вдохновлял его снова и снова на протяжении года».

В интервью изданию DAZED Блейк рассказывал, что общество привыкло осуждать мужчин, открыто выражающих свои эмоции. «В этой пластинке я говорю, что чувствую, и продолжу писать об этом… Я не буду беспокоиться, что я мужчина и якобы не должен этого делать», — заявил певец.