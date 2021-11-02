Jager Music Awards возвращается в новом формате — с другими правилами и без жанровых ограничений

1 ноября стартует прием заявок в Jager Music Awards — первой профессиональной премии в области независимой музыки. В этом году награды присуждаются не только музыкантам, но и деятелям, двигающим индустрию вперед. Имена 30 ключевых героев выберут члены жюри и каждый любитель музыки на сайте www.jagermusicawards.net

Номинантом Jager Music Awards 2021 может стать каждый подвижник музыкальной культуры — занимаетесь ли вы оформлением обложек или стейдж-дизайном, ведете TikTok или Telegram-канал, проводите ивенты или приводите в движение образовательные инициативы. Теперь наравне с группами и музыкантами Jager Music Awards выводит в свет тех, кто обычно находился за кулисами. Будут названы 30 важнейших игроков года, определяющих текущую музыкальную повестку вне зависимости от рода деятельности.

Обновленному составу жюри из актуальных профессионалов рынка доверено выбрать имена победителей — чтобы избежать риска манипуляций на всех этапах голосования. Разделение по музыкальным стилям также упразднено: следуя принципам нового времени, Jager Music Awards не делит музыку на хип-хоп, рок или электронику. Перспективные музыканты по-прежнему могут подать заявку в категории Young Blood, а судьба приза People’s Choice полностью остается в введении посетителей www.jagermusicawards.net

У вас есть ровно месяц, чтобы номинировать своего фаворита на участие в People’s Choice. Им может стать ваш локальный bedroom-продюсер, видеограф или промоутер, а может и полюбившийся артист одной из трех стран-участниц Jager Music Awards: России, Беларуси и Казахстана. Перезапуск Jager Music Awards отражает новую логику мира, где заявить о себе может любой талант — будь то художник с вашего района, создатель DIY-фестиваля или человек с камерой и миллионом просмотров, живущий в другой стране. Главное здесь — отражение собственных ценностей, заряженных подлинным характером независимой культуры.

Итоги голосования будут объявлены 11 декабря на церемонии Jager Music Awards, которая пройдет параллельно в офлайн- и онлайн-режимах. Свой шанс попасть на мероприятие получит любой, кто примет участие в голосовании до 30 ноября. Больше подробностей на www.jagermusicawards.net