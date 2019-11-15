Jager Music Awards назвала победителей

14 ноября Jager Music Awards в шестой раз подвели итоги музыкального сезона. Экспертный совет, в состав которого вошли промоутеры, критики и медиаиздатели, определил победителей в 11 номинациях.

Группой года с большим отрывом были признаны Shortparis — арт-провокаторы из Петербурга, которые забрали с церемонии самое большое количество статуэток. Их нашумевший трек «Страшно» отметили как лучший сингл, а клип на него — как видео года. Триумфаторами в категории «Рок» стали ветераны белорусского пост-панка Петля Пристрастия, а приз за лучший электронный проект достался Мирабелле Карьяновой, выступающей под псевдонимами Shadowax и Ishome. Диджеем года, в свою очередь, стала магаданская техно-героиня София Родина.

В номинации «Событие» победил фестиваль «Боль», на сцене которого этим летом собрались андеграундные артисты из разных точек планеты. Часть из них выступила на Первом канале благодаря работе Сергея Мудрика — редактора программы «Вечерний Ургант», который получил приз Jager Music Awards за вклад в индустрию.

масло черного тмина — артист из Казахстана, победивший в номинации «Хип-хоп» — отыграл на Jager Music Awards плотный получасовой лайв с материалом дебютного лонгплея «kensshi». Также на церемонии выступили Феликс Бондарев и его группа RSAC, Cream Soda, Хадн дадн и Mujuice.

Полный список победителей:

Группа года — Shortparis

Сингл года — Shortparis «Страшно»

Видео года — Shortparis «Страшно»

Рок — Петля Пристрастия

Хип-хоп — масло черного тмина

Электроника — Shadowax / Ishome

Лейбл года — Ored Recordings

Диджей года — Sofia Rodina

Событие года — фестиваль «Боль»

Вклад в индустрию — Сергей Мудрик

Гран-при в категории Young Blood — Блеск Бати

Young Blood Special Prize — Zavet