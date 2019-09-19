Стартовал прием заявок на Jager Music Awards 2019

На сайте www.jagermusicawards.net открылся прием заявок на участие в главной премии в области независимой музыки России, Беларуси и Казахстана. Тема этого года — Dark Reflections — переосмысление опыта современной независимой культуры, предыдущих церемоний и создание новой на их стыке.

Участников ждут 10 номинаций и больше, чем когда бы то ни было призов в категории Young Blood, 56 членов экспертного совета и онлайн-голосование (старт голосования — 23 сентября). Кроме того, в этом году в игру вступают кураторы, некоторые из которых засветились в тизере.

Каждый куратор, среди которых Антоха МС, Mujuice и участница «Хадн дадн» Варя Краминова, составит свой лайн-ап артистов, которые выступят на итоговой церемонии Jager Music Awards.