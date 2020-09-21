Jäger Music Awards запускает новый сезон в новом формате

Премия Jäger Music Awards объявляет о начале приема заявок для музыкантов и креаторов из России, Беларуси и Казахстана. С 21 сентября их можно отправлять на www.jagermusicawards.net для участия в категории Young Blood.

В этом году Jäger Music Awards полностью отказывается от жанровых ограничений. «Артист года», «Трек года», «Видео года», «Комьюнити года» и «Вклад в индустрию» — вот ключевые номинации, с которыми стартует седьмой сезон JMA. Другая часть номинаций становится тематической и будет меняться ежегодно, отражая актуальный контекст.

#SAVETHENIGHT — спецпремия для тех, кто боролся с кризисом клубной культуры, порожденным пандемией. Beat of Change — номинация в поддержку значимых проектов, использующих музыку как инструмент социальных изменений. «Новая реальность» — здесь чествуются поразившие членов жюри события и инициативы, неважно, случились они в сети или офлайн.

Коронная категория JMA для молодых музыкантов — Young Blood — стала еще больше и представительней. По-прежнему можно голосовать за зацепивших артистов, которые присылают треки на www.jagermusicawards.net — отдельные призы People’s Choice заготовлены для фрешменов из России, Беларуси и Казахстана. На месте и традиционные гран-при, специальный приз и партнерские номинации, а также приз под грифом Live, чей обладатель проявит себя живьем на онлайн-церемонии Jäger Music Awards 2020.

В этот раз пул усилился номинацией Young Blood Project для тех, кто реализовал себя за рамками музыки — будь то художники, активисты, кураторы или видеографы, те, кто посвятил себя новому образованию или продвижению маленького, но гордого стартапа.

Победитель Young Blood Project примет участие в новом, пока засекреченном проекте от Jägermeister.