Jaden Smith накормил бездомных в LA веганской едой

Джейден Смит продолжает заниматься благотворительностью: на днях он заглянул в район Лос-Анджелеса Skid Row (в котором проживает большое количество бездомных) с фудтраком веганской еды. Судя по инстаграму Джейдена, возле импровизированного ресторана под названием «I Love You» сразу же собралась очередь. По словам Смита, аналогичные фудтраки появятся и в других городах, жители которых нуждаются в помощи.

Ранее Джейден заявил, что крайне обеспокоен водным кризисом в американском городе Флинте, где люди два года потребляли воду с высоким содержанием свинца. Он пообещал, что часть прибыли его компании JUST Water пойдет на создание очистительных систем вокруг Флинта.

На прошлой неделе Смит-младший выпустил сольный альбом «ERYS» с очень громкими именами на фитах.