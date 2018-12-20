Гарем Джейдена Смита пополнился Джастином Бибером

В ноябре Джейден Смит наделал шума, дважды назвав Tyler, the Creator своим бойфрендом: сначала со сцены фестиваля Camp Flog Gnaw, а потом в эфире радиостанции Beats 1. Тогда Тайлер решил отшутиться, написав в твиттере: «Хахаха ты просто чокнутый нигер», и с тех пор никак не комментировал своё общение со Смитом.

На днях внимание фанатов привлёк комментарий в инстаграме Джейдена. Актер Ной Сентенио признался ему в любви под одним из последних фото. Это заметил Джастин Бибер и написал: «Я думал, я твой парень». Джейден предпочёл проигнорировать комментарий Сентенио, успокоив Бибера словами: «Ты знаешь, что так и есть».