Жак Энтони выпустил сиквел альбома «Jaws»

В июне у Жака Энтони вышел пятый студийный альбом «Jaws», идея которого пришла к нему на Бали. В нашем интервью он рассказал, что название пластинки расшифровывается как «Jacques Anthony Wild Shark», а акула теперь — его тотем.

Спустя буквально несколько месяцев Жак вернулся с сиквелом альбома, в который вошел ранее опубликованный трек «Нет места» и давно анонсированная коллаборация с Yanix «Счетная машинка».

На прошлой неделе Жак Энтони выпустил клип «Мессенджер» — экранизацию одного из треков с июньского релиза.



